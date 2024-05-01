Азербайджан на Кубке мира по стрельбе представят 43 спортсмена

БАКУ /Trend/ - Стало известно количество азербайджанских спортсменов, которые примут участие в Кубке мира по стрельбе.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом было объявлено на посвященной соревнованию, которое пройдет в Баку, пресс-конференции.

Было отмечено, что команду на Кубке мира по стендовой и пулевой стрельбе будут представлять 43 спортсмена.

Всего в соревнованиях, которые стартуют сегодня, примут участие 700 спортсменов из 84 стран. Кубок мира завершится 12 мая.

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