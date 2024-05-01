Необходимо вовлечение молодежи и женщин в миростроительство - официальный представитель АСЕАН

БАКУ /Trend/ - Необходимо вовлечение молодежи и женщин в миростроительство.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил исполнительный директор Института мира и примирения Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), посол Густи Агунг Весака во время выступления на панельной сессии "Применение мягкой силы в развитии многостороннего сотрудничества: укрепление солидарности и противодействие расколу", проводимой в рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога.

"Создание обществ, основанных на мире, является важной целью. Однако добиться этого за один день невозможно. Важную роль в этом направлении играет поощрение толерантности.

В некотором смысле мы должны привлекать молодежь и женщин к миростроительству. Расширение прав и полномочий женщин может открыть новые возможности для общества", - сказал он.

Отметим, что в Баку начал свою работу VI Всемирный форум межкультурного диалога.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

Среди участников, представляющих более 100 стран, помимо министров, есть представители министерств культуры 60 стран и 28 международных организаций. В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Мероприятие будет проходить с 1 по 3 мая.

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