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Названо количество мин, обнаруженных в апреле на освобожденных территориях Азербайджана

Общество Материалы 1 мая 2024 15:05 (UTC +04:00)
Названо количество мин, обнаруженных в апреле на освобожденных территориях Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - За прошлый месяц на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были обнаружены и обезврежены 141 противотанковая, 191 противопехотная мины, 2 502 неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом в среду Trend сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию.

Согласно информации, разминировано 6038,9 гектара земли.

Отметим, что операции по разминированию осуществляли сотрудники Aгентства, министерства обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы Азербайджана.

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