Призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку составит 40 тыс. евро

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку 3-5 мая пройдет Кубок Европы по художественной гимнастике. Соревнования, которые пройдут по инициативе Европейской гимнастики (European Gymnastics), будут отличаться новым форматом.

В Кубке Европы по художественной гимнастике примут участие представительницы 37 стран, сообщает Trend со ссылкой на сайт Европейской гимнастики (European Gymnastics).

Общий призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике составит 40 000 евро. Так, победительница кросс-баттлов получит денежный приз в размере 8000 евро, обладательница второго места - 5000 евро, третьего места - 3000 евро, четвертого места - 2000 евро, грации, которые займут с 5 по 8 места, получат по 1000 евро каждая, а с 9 по 16 места - по 500 евро каждая.

Во взрослой возрастной категории победитель многоборья среди команд в групповых упражнениях получит денежную награду в размере 5000 евро, обладатели "серебра" - 3500 евро, а "бронзы" - 2500 евро.

В соревнованиях в возрастной категории "юниоры" победитель командного первенства получит 1300 евро, обладатели второго места - 1000 евро, а третьего - 700 евро.

На Кубке Европы по художественной гимнастике выступят 160 спортсменок. Среди них известные грации - Боряна Калейн (Болгария), Стилиана Николова (Болгария), Дарья Атаманов (Израиль), Даниэла Муниц (Израиль), София Раффаэли (Италия), Милена Балдассарри (Италия), Кристина Погранична (Украина), Зохра Агамирова (Азербайджан) и многие другие.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!