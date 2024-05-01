Вице-президент АФФА назначена на Евро-2024

БАКУ /Trend/ - Кенуль Мехтиева, вице-президент АФФА, руководитель департамента международных связей, назначена на Евро-2024.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Она была назначена УЕФА на финальную стадию чемпионата Европы, который в этом году пройдет в Германии. Таким образом, впервые в столь престижном турнире примет участие представитель Азербайджана.

Кенуль Мехтиева будет представлять УЕФА в пяти играх ЕВРО-2024, который пройдет во Франкфурте с 17 июня по 1 июля. Она будет курировать матчи группового этапа между Бельгией и Словакией 17 июня, Данией и Англией - 20-го, Швейцарией и Германией - 23-го, Словакией и Румынией - 26-го июня, а также матч 1/8 финала 1 июля.

Отметим, что представитель УЕФА является высшим должностным лицом матчей, назначенным на игры и турниры, проводимые континентальным футбольным органом. Представитель УЕФА отвечает за обеспечение упорядоченной организации матча или турнира, а также поддержание дисциплины и безопасности до, во время и после игры как на стадионе, так и за его пределами.

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