Каждая страна должна своевременно предотвращать проблемы - генсек Всемирного совета мусульманских общин

БАКУ /Trend/ - Каждая страна должна своевременно предотвращать проблемы.

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный секретарь Всемирного совета мусульманских общин Мохамед Бечари во время панельных дискуссий на тему "Укрепление доверия посредством межрелигиозного диалога" в рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

"Сегодня мы собрались в Баку, столице толерантности и мира. Разговоры о мире не должны быть временными. То, что мы выступаем здесь сегодня, вдохновляет нас", - сказал Бечари.

Он отметил, что в рамках форума были обсуждены различные вопросы.

"Если мы хотим мира, процветания, меры должны приниматься и внутри стран. Каждая страна должна своевременно предотвращать проблемы. Почему мы должны вести войны? Для нас мир и стабильность превыше всего. Уже сегодня некоторые страны оказались в плохом положении в результате войны. Мы должны установить мир совместными усилиями", - добавил Бечари.

Напомним, что в Баку проходит VI Всемирный форум по межкультурному диалогу.

В форуме на тему "Диалог во имя мира и глобальной безопасности: сотрудничество и взаимодействие" принимают участие в общей сложности 700 гостей из разных стран мира.

В рамках форума планируется проведение десяти панельных дискуссий и четырех пленарных заседаний.

Мероприятие, организованное министерством культуры Азербайджана, проводится в партнерстве с авторитетными международными организациями, в том числе Альянсом цивилизаций Организации Объединенных Наций (UNAOC), ЮНЕСКО, ИСЕСКО и Всемирной туристской организацией ООН.

Форум проходит с 1 по 3 мая.

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