В Азербайджане сдана в эксплуатацию пограничная застава "Халафли" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 2 мая на территории службы пограничного отряда "Горадиз" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана после капитального ремонта была введена в эксплуатацию пограничная застава "Халафли".

Как сообщили в пятницу Trend в ГПС, на мероприятии, которое началось с исполнения государственного гимна Азербайджанской Республики, минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и азербайджанских шехидов.

"Было подчеркнуто, что сдача в эксплуатацию после капитального ремонта очередной пограничной заставы, отвечающей современным требованиям, работа, проводимая в направлении улучшения социально-бытовых условий личного состава и укрепления материально-технической базы, является результатом высокого внимания, оказанного военнослужащим Президентом Азербайджанской Республики, победоносным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

На мероприятии персоналу было передано поздравление начальника Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковника Эльчина Гулиева.

Заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Джавид Абдуллаев ознакомился с условиями, созданными в административном здании пограничной заставы, осмотрел служебные квартиры.

В административном здании пограничной заставы в пользование личного состава были предоставлены служебные помещения и 4-х квартирные жилые дома, оснащенные необходимым оборудованием.

В конце мероприятия, состоялся обед с личным составом", - говорится в сообщении ведомства.

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