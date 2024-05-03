В Азербайджане задержана крупная партия наркотиков, ввезенная из Ирана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержана крупная партия наркотиков, ввезенная из Ирана.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Азербайджана.

"Было отмечено, что сотрудниками полиции продолжаются интенсивные меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на территории страны.

Во время очередного мероприятия, проведенного Главным управлением по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана в Нефтчалинском районе, был задержан ранее судимый житель района Садиг Алекперов, организовавший под видом рыболовной деятельности незаконный оборот наркотиков.

При обыске у задержанного и в специально подготовленной для сокрытия наркотиков постройке у дома, где он проживал, было обнаружено 87 килограммов сушеной марихуаны, состав которой был обогащен психотропными веществами.

Расследованием установлено, что Алекперов в сговоре с гражданином Ирана по имени "Сеид", личность которого устанавливается следствием, организовал контрабанду наркотиков в Азербайджан и приобрел марихуану на берегу моря в Нефтчалинском районе. Он планировал доставлять эти наркотики отдельным лицам с целью получения финансовой выгоды.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - говорится в сообщении ведомства.

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