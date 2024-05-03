При бронхиальной астме одним из важных аспектов является врачебное наблюдение - минздрав (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Бронхиальная астма – это заболевание, которое в настоящее время с помощью правильного лечения можно контролировать. Под наблюдением врача возможно достижение длительной ремиссии.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказала пульмонолог НИИ легочных заболеваний минздрава Азербайджана Гюнай Алиева.

Представляем полное интервью:

- Давайте начнем с вопроса о том, что такое бронхиальная астма и каковы основные признаки заболевания?

- Бронхиальная астма — это заболевание, при котором в ответ на определенные раздражители развивается сужение дыхательных путей. Ключевым звеном астмы являются неинфекционное воспаление тканей бронхов. Больные жалуются на периодическую одышку, хрипы, удушье, кашель, тяжесть в груди. Следует отметить, что бронхиальная астма является мультифакториальным заболеванием, развитие которого тесно связано с воздействием наследственных факторов и факторов окружающей среды. К наследственным факторам относятся генетика, пол и ожирение. К факторам окружающей среды относятся аллергены (особенно клещи домашней пыли, аллергены домашних животных и насекомых, грибковые аллергены, плесень, пыльца растений), инфекции (в основном вирусы), курение, диета и др.

- Когда ставится «диагноз бронхиальная астма»?

- При постановке диагноза врачи опираются на данные анамнеза, клинике заболевания и объективного обследования. Затем диагноз сверяют с результатами лабораторно-инструментального исследования. Так, мы рассматриваем вероятность бронхиальной астмы в случае, если пациент жалуется на приступообразный рецидивирующий кашель, одышку и хрипы. Часто рентгеновские снимки таких пациентов показывают нормальное функционирование легких. В это время мы исследуем дыхательные функции пациента с помощью спирографии (медикаментозной и немедикаментозной). С помощью спирографии можно уточнить диагноз или определить тяжесть заболевания. Иногда его оценивают с помощью пикфлоуметрии (диагностическая манипуляция, благодаря которой можно наблюдать за состоянием дыхательных путей). Это особенно важно при стратегии наблюдения за пациентами.

Специфического анализа крови, позволяющего выявить бронхиальную астму, нет. Однако врач может назначить тесты на гиперчувствительность кожи для оценки факторов риска.

- Можно ли полностью вылечиться от бронхиальной астмы?

- Бронхиальная астма – это заболевание, которое в настоящее время с помощью правильного лечения можно контролировать. Под наблюдением врача возможно достижение длительной ремиссии. В нашей стране есть все необходимые препараты для лечения этого заболевания. Большинство лекарственных средств, применяемых при лечении бронхиальной астмы, принимаются перорально.

- Как контролировать это заболевание?

- Пациенты с бронхиальной астмой должны регулярно наблюдаться у врача. Частота обследований связана с первичными симптомами заболевания. Обычно этих пациентов следует обследовать ежемесячно в течение первых 1–3 месяцев после начала лечения, а затем раз в 6 месяцев. С помощью опросника по контролю симптомов астмы и спирографии оценивают контроль болезни. В анкете важны дневные и ночные симптомы, ежедневная физическая активность, количество приема быстродействующих препаратов.

При бронхиальной астме одним из важных аспектов является врачебное наблюдение. Если вы не находитесь под наблюдением врача, то частые приступы астмы практически неизбежны. При правильном подходе это хроническое заболевание можно контролировать. Однако если вовремя не получить соответствующее лечение под наблюдением врача, то у больных может возникнуть длительное сужение бронхов.

- Что может вызвать приступ бронхиальной астмы?

- Инфицирование гриппом, загрязнение воздуха нахождение в пыльных помещениях могут усугубить и провоцировать приступы бронхиальной астмы. Кроме того, избыточная масса тела и ожирение нарушают баланс и лечение бронхиальной астмы, вызывая частые обострения. Поэтому контроль веса пациентов имеет важное значение.

- Какие правила следует соблюдать лицам с бронхиальной астмой?

- Для лиц с бронхиальной астмой профилактика играет важную роль. Так, по мере возможности им следует избегать сырых, плохо проветриваемых помещений. Также важно соблюдать санитарные правила. Кроме того, из комнаты пациента нужно убрать ковры, пушистые одеяла, мягкие игрушки и накидки, которые собирают в себе пыль.

Помимо вышеперечисленного, для уменьшения контакта с аллергенами домашних животных не следует пускать их в спальню или гостиную. Также не рекомендуется использовать шерстяные одеяла, подушки и матрасы, которые могут вызвать аллергию. Желательно быть осторожными с использованием парфюма. При использовании моющих средств и отбеливателей необходимо носить маски и перчатки. Не рекомендуется употребление продуктов, содержащих нитраты и другие консерванты. Кроме того, при тяжелой бронхиальной астме пациентам рекомендуются вакцины против гриппа и пневмококковой инфекции.

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