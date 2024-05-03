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В Азербайджане в послевоенный период участникам войны и членам семей шехидов предоставлено 6 тыс. квартир - министр

Общество Материалы 3 мая 2024 14:34 (UTC +04:00)
В Азербайджане в послевоенный период участникам войны и членам семей шехидов предоставлено 6 тыс. квартир - министр

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в послевоенный период 128 тысячам участников войны, инвалидов войны, членов семей шехидов было оказано более 340 тысяч услуг поддержки, предоставлено 6 тысяч квартир.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на форуме на тему "Общественные процессы в плоскости медиа".

Он подчеркнул, что поддержка участников войны, инвалидов войны, семей шехидов всегда находится в центре внимания государства.

Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа" организованный Агентством по развитию медиа Азербайджана. В рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на ряд тем.

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