После завершения Кубка Европы останусь в Баку на учебно-тренировочные сборы – гимнастка из Монтенегро

БАКУ /Trend/ - После завершения Кубка Европы я останусь в Баку на учебно-тренировочные сборы.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка Европы по художественной гимнастике, спортсменка, представляющая Монтенегро Нина Драгович.

"Ощущения от соревнований хорошие, приятно выступать. Первый предмет не совсем получился, я немного растерялась, переволновалась, а вот во втором упражнении смогла собраться и хорошо выполнила программу. Надеюсь, на Кубке Европы покажу результат выше, чем на предыдущих соревнованиях. Атмосфера в Арене гимнастики в Баку мне нравится, на трибунах всегда много зрителей, все аплодируют вне зависимости, какую страну представляет гимнастка", - отметила она.

Нина Драгович подчеркнула, что в Национальной арене гимнастики в Баку для спортсменок созданы прекрасные условия.

"После Кубка Европы я на четыре-пять дней останусь в Баку на учебно-тренировочные сборы. Здесь хорошие условия, много тренировочных площадок, высокие потолки, есть зал для хореографии. Я уже проводила здесь тренировки, и они помогли мне отработать программу, привыкнуть к залу, пройти акклиматизацию перед стартом", - добавила грация.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран мира. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – спортсменки Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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