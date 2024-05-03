Минное загрязнение территорий также наносит серьезный ущерб природе - Вугар Сулейманов

БАКУ /Trend/ - Минное загрязнение территорий не только лишает жизни людей, но и наносит серьезный ущерб природе.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов на мероприятии на тему «Противоминная инициатива европейской команды».

Он отметил, что разминирование территорий является приоритетной задачей для возвращения бывших вынужденных переселенцев в свои дома.

Напомнив, что Азербайджан является одной из наиболее пострадавших от мин стран в мире, В.Сулейманов отметил, что в результате деятельности Агентства по разминированию на сегодня от мин очищено 114 тыс. гектаров территорий.

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