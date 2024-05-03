Всегда с самыми теплыми чувствами возвращаюсь в Баку – гимнастка из Латвии

БАКУ /Trend/ - Всегда с самыми теплыми чувствами возвращаюсь в Баку.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, грация из Латвии Никола Васильева.

Гимнастка отметила, что ранее приезжала в Баку на Кубок мира и чемпионат Европы.

"Считаю, что в Баку всегда самая лучшая организация, а я участвовала на достаточно многих соревнованиях и могу сравнивать. В Баку один из самых лучших гимнастических залов, организация соревнований проводится на высоком уровне", - подчеркнула она.

Спортсменка, призналась, что рада участвовать в первом Кубке Европы по художественной гимнатсике, и ей интересен формат соревнований.

"Кубок Европы проводится по новым правилам. Это интересно, необычно, такого никто не делал. Из-за этого интерес к соревнованиям возрастает, каждая участница стремится пройти успешно квалификацию и выступит на кросс-баттлах", - добавила грация.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – спортсменки Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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