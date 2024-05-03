Замминистра обороны Азербайджана совершает официальный визит в Иран

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев совершает официальный визит в Исламскую Республику Иран.

Как сообщает в пятницу Trend, информацию об этом распространило миноброны Азербайджана.

"В рамках визита были проведены встречи с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майором Азизом Насирзаде и другими военачальниками.

На встречах было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, состоялся подробный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

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