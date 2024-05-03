Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В азербайджанских школах преподаются языки малочисленных народов

Общество Материалы 3 мая 2024 20:43 (UTC +04:00)
В азербайджанских школах преподаются языки малочисленных народов

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Учебники "Хапутский язык" для I класса, "Талышский язык" для I-IV классов, "Цахурский язык" и "Хыналыгский язык" на 2023-2024 учебный год были изданы и доставлены в общеобразовательные учреждения в районах компактного проживания малочисленных народов.

Об этом сообщили в министерстве науки и образования Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Было отмечено, что работа по подготовке учебников продолжается.

"На стадии разработки находятся учебники "Хапутский язык" для II классов и "Татский язык" для I-II классов. Разрабатываются проекты учебников по языкам других малочисленных народов", - сказали в министерстве.

Напомним, что в "Отчете о деятельности Кабинета министров за 2022 год" отмечалось о подготовке комплектов учебников по предмету "Языки малочисленных народов" для I-IV классов общеобразовательных учреждений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости