Определились страны, которые примут участие в ЧЕ по борьбе в Баку

БАКУ /Trend/ - Определилось количество стран и спортсменов, которые примут участие в чемпионате Европы по борьбе U-23, который впервые пройдет в Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, в континентальном первенстве будут бороться около 400 спортсменов из 32 стран.

Соревнования пройдут 20-26 мая в Бакинском дворце спорта.

Согласно программе, чемпионат откроют борцы греко-римского стиля. Они передадут эстафету женщинам-борцам. Завершат соревнования борцы-"вольники". Встречи будут начинаться в 10:30 каждый день.

Церемония открытия чемпионата Европы начнется в 17:00 20 мая.

Отметим, что в ближайшее время начнется продажа билетов на соревнования посредством "İticket".

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