Неэтичные и аморальные публикации в соцсетях негативно влияют на мышление подростков - советник омбудсмена Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Негативное влияние на мышление, мировоззрение подростков оказывают публикации, противоречащие этике, морали в социальных сетях, некоторые видео и фильмы, телепередачи, транслируемые в интернете и медиа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил советник Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Рашад Новрузов, выступая на панельной сессии "Правильное освещение в медиа социальных проблем, а также таких чувствительных тем, как домашнее насилие и ранние браки" в рамках форума на тему "Общественные процессы в плоскости медиа", организованного Агентством развития медиа Азербайджана.

По его словам, подобные случаи не только отвлекают подростков от учебы, но и делают их склонными к агрессивному поведению и, следовательно, совершению противоправных действий.

Советник упомянул, что, несмотря на постоянное проведение работ в этой сфере со стороны соответствующих органов, организацию широких мер по просвещению, ситуация с ранними браками продолжает оставаться неутешительной.

"Так, согласно официальной статистике, если в 2021 году число девушек до 18 лет, вступивших в брак, составило 137 человек, то в 2022 году этот показатель составил 270 человек.

При этом если в 2021 году число детей, родившихся живыми от матерей в возрастной группе 15-17 лет, составило 1650 человек, то в 2022 году этот показатель составил 2011 человек, а это на 25 процентов больше, чем в предыдущем году.

Хотя основными фактороми, влияющими на эту динамику, являются воспитание детей в семье, пробелы в организации учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях и так далее, здесь также неоспорима роль социальных сетей, Интернет-ресурсов и медиа", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа" организованный Агентством по развитию медиа Азербайджана.

В рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на темы "Правильное использование медиа в борьбе с наркоманией", "Правильное освещение в медиа социальных проблем, а также таких чувствительных тем, как домашнее насилие и ранние браки", "Эффективная борьба с кибербуллингом в медиа и киберпросвещение" и "Повестка дня медиа в Год солидарности во имя зеленого мира".

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