Кубок Европы по художественной гимнастике в Баку: определились финалистки в упражнениях с обручем и мячом

БАКУ /Trend/ - Определились финалистки Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с обручем и мячом, сообщает в пятницу Trend.

В программе упражнения с обручем в финал Кубка Европы по художественной гимнастике вышли - Боряна Калейн (Болгария, 36.200 балла), София Раффаэли (Италия, 35.800 балла), Вера Туголукова (Кипр, 34.500 балла), Дарья Атаманов (Израиль, 34.050 балла), Кристина Драган (Румыния, 33.700 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 33.150 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 32.900 балла) и Панайота Литра (Греция, 32.150 балла).

В программе упражнения с мячом в финал Кубка Европы по художественной гимнастике вышли - София Раффаэли (Италия, 34.500 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 33.400 балла), Боряна Калейн (Болгария, 33.000 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 33.000 балла), Даниэла Муниц (Израиль, 32.900 балла), Панайота Литра (Греция, 32.200 балла), Кристина Драган (Румыния, 31.550 балла) и Анастасия Икан (Украина, 30.950 балла).

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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