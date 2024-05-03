Участие в Кубке Европы по художественной гимнастике – это новый и интересный опыт – израильская грация Даниэла Муниц

БАКУ /Trend/ - Участие в Кубке Европы по художественной гимнастике – это новый и интересный опыт.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Израиля Даниэла Муниц.

"Была рада, когда узнала, что у нас в календаре появилось новое соревнование. Кубок Европы проходит по новому формату – это интересный опыт. На соревнованиях хочется показать свое лучшее выступление, и если получится завоевать награды", - подчеркнула грация.

Израильская гимнастка упомянула, что бакинская публика хорошо поддерживает участниц Кубка Европы.

"Соревновательный зал гимнастической арены в Баку большой, красивый, все очень круто смотрится. Публика отлично поддерживает. Признаюсь, в упражнении с мячом немного переволновалась. Это был первый вид, поэтому перед выходом на ковер было страшновато", - отметила она.

Говоря об азербайджанских гимнастках, Даниэла Муниц подчеркнула, что ей нравится Зохра Агамирова.

"Мне нравится Зохра Агамирова, и будет интересно посмотреть ее выступление на Кубке Европы", - добавила она.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – спортсменки Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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