В Азербайджане устанавливается административная ответственность за неоплату уставного капитала ООО

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливается административная ответственность за полную неоплату уставного капитала общества с ограниченной ответственностью или непредставление информации об уплаченном уставном капитале.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных правонарушениях, которая была включена в повестку заседания Милли Меджлиса (парламент) 7 мая.

Согласно проекту, за полную неоплату уставного капитала общества с ограниченной ответственностью в сроки, предусмотренные Гражданским кодексом, должностные лица будут оштрафованы на 1000 манатов, юридические лица - на 2000 манатов.

За непредставление информации о полностью оплаченном уставном капитале общества с ограниченной ответственностью учреждению (органу), определенному соответствующим органом исполнительной власти, в сроки, предусмотренные законом "О государственной регистрации и реестре юридических лиц", должностные лица будут оштрафованы на 500 манатов, юридические лица - на 1000 манатов.

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