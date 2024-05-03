Нахчыванский госуниверситет будет реорганизован

БАКУ /Trend/ - Нахчыванский государственный университет будет реорганизован.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает в пятницу Trend.

Согласно постановлению, Нахчыванский государственный университет будет реорганизован, получив статус юридического лица публичного права при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Министерство науки и образования в течение трех дней со дня вступления в силу настоящего постановления должно обеспечить принятие необходимых мер для государственной регистрации Нахчыванского государственного университета в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц".

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