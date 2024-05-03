БАКУ /Trend/ - Определены назначения XXXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.
Также объявлены арбитры матча "Карабах" - "Нефтчи". Азербайджанское дерби будет курировать Ингилаб Мамедов.
Премьер-лига Азербайджана
XXXIII тур
4 мая (суббота)
«Кяпаз» - «Сумгайыт»
Судьи: Турал Гурбанов, Зохраб Аббасов, Теймур Теймуров, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Товузский городской стадион, 16:30
"Карабах" - "Нефтчи"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Кямран Байрамов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Бариш Симшек
Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев
«Азерсун Арена» 19:30
5 мая (воскресенье)
"Туран Товуз" - "Зира"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камал Умудлу
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Товузский городской стадион, 16:30
"Араз-Нахчыван" - "Сабах"
Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Рахиль Рамазанов, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
«Лив Бона Деа Арена», 19:00
6 мая (понедельник)
"Сабаил" - "Габала"
Судьи: Али Алиев, Джамиль Гулиев, Эйюб Ибрагимов, Раван Хамзазаде
Судья-инспектор: Вусал Алиев
Представитель АФФА: Намиг Алиев
«АСКО Арена», 19:00.