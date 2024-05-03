БАКУ /Trend/ - Определены назначения XXXIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ПФЛ.

Также объявлены арбитры матча "Карабах" - "Нефтчи". Азербайджанское дерби будет курировать Ингилаб Мамедов.

Премьер-лига Азербайджана

XXXIII тур

4 мая (суббота)

«Кяпаз» - «Сумгайыт»

Судьи: Турал Гурбанов, Зохраб Аббасов, Теймур Теймуров, Ниджат Исмаиллы

Судья-инспектор: Асим Худиев

Представитель АФФА: Асиф Алиев

Товузский городской стадион, 16:30

"Карабах" - "Нефтчи"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намиг Гусейнов, Кямран Байрамов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Бариш Симшек

Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев

«Азерсун Арена» 19:30

5 мая (воскресенье)

"Туран Товуз" - "Зира"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Камал Умудлу

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Товузский городской стадион, 16:30

"Араз-Нахчыван" - "Сабах"

Судьи: Алияр Агаев, Акиф Амирали, Рахиль Рамазанов, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Мунис Абдуллаев

Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов

«Лив Бона Деа Арена», 19:00

6 мая (понедельник)

"Сабаил" - "Габала"

Судьи: Али Алиев, Джамиль Гулиев, Эйюб Ибрагимов, Раван Хамзазаде

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Намиг Алиев

«АСКО Арена», 19:00.