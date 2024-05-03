В Азербайджане изменился размер доплаты работникам медучреждений за работу в ночное время

БАКУ /Trend/ - Изменился размер доплаты работникам медицинских учреждений за работу, выполняемую в ночное время.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в изменении, внесенном постановлением Кабинета министров Азербайджана в "Систему, виды и сумму оплаты труда работников здравоохранения, финансируемых из государственного бюджета", сообщает Trend.

Согласно постановлению, доплата работникам медицинских учреждений за работу, выполняемую в ночное время (кроме работающих в сферах хирургии, реанимации, акушерства, гинекологии и неотложной помощи), и за многосменный режим работы будет выплачиваться на основании решения Кабинета министров Азербайджанской Республики от 5 апреля 2001 года № 74 "Об установлении верхнего предела оплаты труда за работу, выполняемую в ночное время, а также в режиме многосменной работы".

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

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