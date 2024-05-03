Упражнение под песню Муслима Магомаева мы поставили специально для Кубка Европы в Баку – канадская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Упражнение с мячом под песню из репертуара Муслима Магомаева "Синяя вечность" (О море, море...) мы поставили специально для Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Канады Мария Мечкова.

"Мой тренер - из Баку, сейчас она живет и работает в Канаде, и когда мы узнали, что будем участвовать в Кубке Европы, она предложила мне взять именно песню из репертуара Муслима Магомаева. Тренер сказала, что зрителям будет приятно", - отметила грация.

Говоря о своем выступлении, гимнастка из Канады подчеркнула, что оно прошло неплохо, но были ошибки, над которыми нужно еще работать.

"Кубок Европы проходит в новом формате, завтра состоятся кросс-баттлы. Думаю, это будет крайне интересно и участникам, и зрителям", - добавила она.

Мария Мечкова отметила, что тренер много рассказывала ей о Баку и замечательных условиях в Национальной арене гимнастике.

"Тренер много рассказывала про Азербайджан, Баку, про то, как здесь красиво, и конечно, про Национальную арену гимнастики. И приехав сюда, я лично в этом убедилась. Условия в гимнастической арене просто великолепные, много пространства для тренировок, высокие потолки, все сотрудники отзывчивые и доброжелательные", - сказала она.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – спортсменки Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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