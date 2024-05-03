В Баку прошел форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 3 мая в Баку состоялся форум на тему "Общественные процессы в плоскости медиа", организованный Агентством по развитию медиа Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, в форуме приняли участие представители госструктур, медиа-структур, руководители организаций гражданского общества и другие участники.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем был показан видеоролик о великом лидере Гейдаре Алиеве.

Объявив об открытии официальной части мероприятия, исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов рассказал о развитии медиа в Азербайджане и предстоящих задачах.

Затем министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, депутат Милли Меджлиса, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова выступили и рассказали о роли медиа в освещении общественных процессов.

Затем форум продолжил свою работу панельными обсуждениями.

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