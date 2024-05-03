Президент Азербайджана Ильхам Алиев оказывает большую поддержку спорту - Фарид Гаибов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев оказывает большую поддержку спорту.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на церемонии открытия Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку сказал министр молодежи и спорта Азербайджана, президент Европейской гимнастики (European Gymnastics) Фарид Гаибов.

Фарид Гаибов подчеркнул, что благодаря вниманию и заботе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан Алиевой гимнастика стала очень популярна в стране.

"Азербайджан принимал многочисленные соревнования по различным видам гимнастики – это чемпионаты мира и Европы, Кубки мира", - отметил он.

Фарид Гаибов поприветствовал всех участниц первого Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, и выразил признательность членам местного организационного комитета.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие 160 гимнасток из 37 стран.

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