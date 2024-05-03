В Баку прошло потрясающее открытие Кубка Европы по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялось торжественное открытие Кубка Европы по художественной гимнастике, сообщает в пятницу Trend.

В ходе церемонии открытия были представлены страны, представительницы которых участвуют в Кубке Европы. На церемонии прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Вниманию многочисленной публики было представлено фееричное гимнастическое и хореографическое шоу. Выступление гимнастов было ярким, зрелищным и невероятно захватывающим. Световые спецэффекты, зажигательная музыка придали выступлениям особую красочность.

Публика была восторге, выражая свои эмоции громкими аплодисментами.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие 160 гимнасток из 37 стран мира. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

Соревнования отличаются новым форматом. Так, индивидуальное многоборье среди сеньорок пройдет в формате кросс-баттлов. Общий призовой фонд Кубка Европы по художественной гимнастике составляет 40 000 евро.

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – спортсменки Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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