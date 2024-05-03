Хотелось бы в дальнейшем еще раз приехать в Баку – спортсменка из Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Кубок Европы по художественной гимнастике – это важные соревнования, поэтому волнение немного присутствует.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Кыргызстана Ангелина Корчма.

"Сегодня не все получилось, надо работать дальше, усложнять упражнения. Чтобы все получалось, нужно выступать увереннее. Я первый раз участвую в таких больших соревнованиях, очень хорошая атмосфера, мне в Баку все понравилось. И хотелось бы в дальнейшем еще раз приехать сюда", - отметила она.

Говоря о том, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит в новом формате, спортсменка подчеркнула, что она с большим интересом будет смотреть завтрашние кросс-баттлы.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе грации Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – спортсменки Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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