БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова вышла еще в два финала Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в пятницу Trend. Грация вышла в финал упражнения с лентой и в финал индивидуального многоборья.

В квалификации упражнений с лентой Зохра Агамирова получила от судей 31.450 балла, заняв восьмую позицию. В индивидуальном многоборье сумма оценки азербайджанской грации за четыре упражнения составила 127.100 балла, она заняла восьмую позицию.

В упражнениях с булавами Агамирова в финал не вышла, заняв 18 место с результатом 29.750 балла.

Напомним, что ранее Зохра Агамирова вышла в финалы упражнений с обручем и мячом.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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