Кубок Европы в Баку: Камилла Сеидзаде вышла в финал индивидуального многоборья

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская гимнастка Камилла Сеидзаде вышла в финал индивидуального многоборья Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку, сообщает в пятницу Trend.

В индивидуальном многоборье сумма оценки азербайджанской грации за четыре упражнения составила 119.450 балла, она заняла 14 позицию.

В финалы упражнений с булавами и лентой Сеидзаде не прошла. В программе с булавами она заняла 19 позицию с результатом 29.700 балла, в программе с лентой – 15 место с оценкой 29.450 балла.

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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