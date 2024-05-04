Кубок Европы по художественной гимнастике в Баку: финалистки в упражнениях с булавами и лентой

БАКУ /Trend/ - Определились финалистки Кубка Европы по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами и лентой, сообщает Trend.

В программе упражнений с булавами в финал Кубка Европы по художественной гимнастике вышли – Стилиана Николова (Болгария, 35.000 балла), София Раффаэли (Италия, 34.750 балла), Дарья Атаманов (Израиль, 34.700 балла), Вера Туголукова (Кипр, 33.150 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 32.300 балла), Кристина Драган (Румыния, 31.550 балла), Панайота Литра (Греция, 31.250 балла) и Александрия Кауцман (США, 30.750 балла).

В программе упражнений с лентой в финал Кубка Европы по художественной гимнастике вышли – София Раффаэли (Италия, 33.900 балла), Вера Туголукова (Кипр, 33.000 балла), Боряна Калейн (Болгария, 32.850 балла), Екатерина Веденеева (Словения, 32.250 балла), Дарья Атаманов (Израиль, 32.200 балла), Зохра Агамирова (Азербайджан, 31.450 балла), Кристина Драган (Румыния, 30.250 балла) и Кристина Погранична (Украина, 30.200 балла).

Отметим, что Кубок Европы по художественной гимнастике проходит 3-5 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В соревнованиях принимают участие представительницы 37 стран. Гимнастки выступают в двух возрастных категориях - "сеньорки" (индивидуальная программа и групповые упражнения) и "юниорки" (индивидуальная программа).

На Кубке Европы в возрастной категории "сеньорки" Азербайджан представляют – в индивидуальной программе Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова; среди "юниорок" – Фидан Гурбанлы, Илаха Бахадирова, Говхар Ибрагимова и Шамс Агагусейнова, выступающие в индивидуальной программе.

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