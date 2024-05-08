В Исмайыллы похоронен шехид, пропавший без вести во время I Карабахской войны (ФОТО/ВИДЕО) (Обновлено и изменен заголовок)

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ИСМАЙЫЛЛЫ /Trend/ - Останки шехида Агаева Аяза Габулла оглу, пропавшего без вести во время Первой Карабахской войны, место захоронения которого было установлено 30 лет спустя, были перезахоронены в Исмайыллы.

Как сообщает в среду местное бюро Trend, останки шехида были захоронены на кладбище села Гаджигатамли Исмайыллинского района, рядом с могилой его отца.

14:47

ИСМАЙЫЛЛЫ /Trend/ - Сегодня проходит церемония прощания с шехидом Аязом Агаевым, который пропал без вести во время Первой Карабахской войны и чьи останки были обнаружены спустя 30 лет.

Как сообщает в среду местное бюро Trend, церемония прощания с шехидом проходит в его доме в селе Гаджигатамли Исмайыллинского района.

Останки шехида Аяза Агаева будут захоронены на кладбище села Гаджигатамли Исмайыллинского района, рядом с могилой его отца.

Отметим, что Аяз Агаев, пропавший без вести во время Первой Карабахской войны, был ранее похоронен как неизвестные шехид на кладбище "Пейгамберлик" в поселке Шафаг Бейлаганского района.

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