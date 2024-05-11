Задержан 41 подозреваемый в совершении преступления - МВД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции обеспечили раскрытие 44 преступлений, зарегистрированных на территории страны 10 мая, и 8 преступлений, связанных с предыдущими периодами.

Как сообщили в субботу Trend в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана, в общей сложности 43 разыскиваемых, из которых 29 - разыскиваемых в качестве должников, были задержаны и переданы по назначению.

Выявлено 29 фактов, связанных с наркотиками, 5 фактов изъятия и обнаружения незаконно хранящихся боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержан 41 человек.

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