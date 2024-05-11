В Центре социальных исследований представлена программа психического здоровья IDDO (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Центре социальных исследований была представлена программа психического здоровья İDDO.

Как сообщает в субботу Trend, объявившая мероприятие открытым депутат Милли Меджлиса (парламент), президент Ассоциации аутизма Азербайджана Жаля Ахмедова рассказала о проблемах, связанных с диагностикой и лечением детей с аутизмом.

"Сегодня мы представили программу психического здоровья İDDO. Наша цель состоит в том, чтобы эта программа использовалась в качестве инструмента всеми центрами и была создана единая база. Одним из важных моментов для нас является пресекать деятельность непрофессионалов, людей, которые используют этих детей в коммерческих целях", - сказала Ж.Ахмедова.

На мероприятии было отмечено, что в этой области не существует единого протокола, деятельность центров разрозненна, нет единой статистики детей с аутизмом, а детям ставят неправильный диагноз.

Было отмечено, что ребенок должен быть полностью обследован, следует предотвращать неточные диагнозы.

В рамках программы предусмотрено создать общую статистику детей с аутизмом, обеспечить выполнение работ и контроль посредством централизованной системы, наладить связи между центрами, сформировать электронную базу данных, способствовать формированию методов исследования, и добиться пресечения деятельности лже-психологов.

Выступившая на мероприятии председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова отметила важность этой программы.

По ее словам, с семьями должна проводиться широкая просветительская работа.

"Есть тяжелая, умеренная и легкая формы аутизма. Это должно быть разъяснено людям посредством телевидения. В отдаленных селах люди не имеют обширных знаний об этом, важно их просвещать. Детей с аутизмом в легкой форме можно вылечить с помощью инклюзивного образования. При инклюзивном образовании ребенок быстрее интегрируется в общество. В связи с этим представленная сегодня программа имеет важное значение”, - добавила председатель комитета.

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