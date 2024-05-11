Обеспечена экстрадиция в Азербайджан пятерых лиц, находящихся в международном розыске

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 07.10.2002 года, ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче граждан Азербайджанской Республики Гасанова Эльвина Валех оглу, Джавадова Эмина Сейфуллы оглу, Масимова Забита Джафар оглу, Мамедова Али Теймур оглу и Сулейманова Микаила Фикрет оглу были удовлетворены Генпрокуратурой РФ.

Как сообщили Trend в пресс-службе Гепрокуратуры Азербайджана, в связи с обоснованными подозрениями в отношении Сулейманова Микаилу Фикрету оглу в совершении преступления, связанного с незаконным приобретением, хранением, изготовлением, переработкой и транспортировкой наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере без цели их сбыта, а также в отношении Джавадова Эмина Сейфуллы оглу, Масимова Забита Джафар оглу, Мамедова Али Теймур оглу в совершении мошеннических преступлений с нанесением значительного ущерба, и в отношении Гасанова Эльвина Валех оглу - мошеннических преступлений с нанесением крупного ущерба, было принято решение привлечь их в качестве обвиняемых. Они были объявлены в международный розыск, поскольку скрылись от следствия.

Указанные лица были задержаны на территории Российской Федерации и доставлены в Азербайджан 8 мая в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.