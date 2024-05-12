"Хазри" вышел в финал азербайджанской баскетбольной лиги

БАКУ /Trend/ - 11 мая в спорткомплексе «Серхедчи» состоялся второй матч полуфинальной серии азербайджанской баскетбольной лиги между «Хазри» и НТД-Индиго.

Как передает Trend со ссылкой на İdman.biz, в первой игре победу одержал «Хазри» (63:61) и теперь подопечные Таира Бахшиева старались взять реванш. В финал вышли бакинцы. Судьба напряженного поединка решилась в овертайме. «Хазри» удалось ликвидировать разницу в 13 очков после третьего периода. В финал вышла команда Мурата Дикмена, которая лучше выступила в дополнительное время.

А первый финалист уже определен. Им стал «Сабах», переигравший в двух матчах «Хырдалан».