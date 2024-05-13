В двух селах Губадлинского района начались строительные работы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Началось восстановление сел Махрузлу и Зиланлы Губадлинского района.

Как сообщает в понедельник Trend, согласно генеральному плану обоих сел, завершены земляные работы, выкопан фундамент домов и выполняются бетонные работы.

Село Махрузлу Губадлинского района расположено в 19 километрах от районного центра. Общая проектируемая площадь поселка составляет 197 га. На первом этапе планируется строительство 190 домов на площади 40,27 га и расселение 836 человек. В селе также предусмотрены здания школы, детского сада, административного здания, многофункционального здания, рыночного комплекса, общественного клуба, спортивно-оздоровительного центра, медпункта, зала для церемоний, чайханы.

Село Зиланлы расположено в 20 километрах от районного центра, а его общая площадь составляет 180,04 га. На первом этапе на площади 43,5 гектара планируется строительство 193 домов и расселение 926 человек. В этом селе также будут построены здания школы, детского сада, общественного клуба, семейно-оздоровительного и спортивного центров, а также административного здания.

Дома, которые будут построены в обоих селах, будут двух, трех, четырех и пятикомнатными. Также планируется завершить строительство сел на первой фазе до конца этого года и осуществить первое переселение населения в строящиеся дома.

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