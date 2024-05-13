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В ходе учений "Anatolian Phoenix – 2024" выполнены задачи очередного этапа (ВИДЕО)

Общество Материалы 13 мая 2024 12:13 (UTC +04:00)
В ходе учений "Anatolian Phoenix – 2024" выполнены задачи очередного этапа (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В ходе международных поисково-спасательных учений "Anatolian Phoenix – 2024", проходящих в городе Конья Турецкой Республики, выполнены очередные задачи.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"В соответствии с планом учений парашютно-десантными и поисково-спасательными группами были успешно выполнены мероприятия по поиску потерпевшего крушение члена экипажа в тылу условного противника, допросу на месте и эвакуации обнаруженного члена экипажа.

Отметим, что на международных учениях, которые продлятся до 17 мая, нашу страну представляют группа личного состава парашютно-десантной и поисково-спасательной служб ВВС, средства авиации, а также спецназ ВМС", - говорится в сообщении ведомства.

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