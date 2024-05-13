Выбрано место расположения Турецко-Азербайджанского университета - Э=== (Дополнено)

Выбрано место расположения Турецко-Азербайджанского университета - Эмин Амруллаев (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:12)

БАКУ /Trend/ - Выбрано место расположения Турецко-Азербайджанского университета.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что информация об этом будет предоставлена в ближайшее время.

"Завершены работы, связанные с учебным зданием. Назначение ректора университета пока не произведено", - добавил министр.

Напомним, что 19 февраля 2024 года между министерством науки и образования Азербайджана и Советом высшего образования Турции был подписан Меморандум о взаимопонимании в связи с созданием Турецко-Азербайджанского университета. Меморандум подписали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и председатель Совета по высшему образованию Турции Эрол Озвар.

16 апреля Президент Ильхам Алиев подписал указ Об утверждении "Меморандума о взаимопонимании между министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Советом высшего образования Турецкой Республики О создании Турецко–Азербайджанского университета (ТАУ)".

На начальном этапе в Турецко-Азербайджанский университет планируется прием 100 студентов. Ежегодно план приема предусматривает дополнительно 100-200 мест. Обучение в этом вузе будет бесплатным и организовано на английском и турецком языках.

Преподавательский состав будет выбран из представителей Стамбульского технического университета, Ближневосточного технического университета и Университета Хаджеттепе. Они регулярно будут приезжать в Азербайджан.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!