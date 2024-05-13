Проект по обмену студентами между Азербайджаном и Казахстаном рекомендован на пленарное заседание парламента

БАКУ /Trend/ - 13 мая состоялось заседание комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по науке и образованию.

Как сообщили Trend в парламенте, председатель комитета Бахтияр Алиев проинформировал, что на заседании будет обсуждаться законопроект об утверждении "Протокола о внесении изменений в Соглашение между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством образования и науки Республики Казахстан о сотрудничестве в области образования от 3 апреля 2017 года".

Он отметил, что протокол, разработанный в соответствии со статьей 7 Соглашения о сотрудничестве в сфере образования между двумя странами, был подписан 11 марта 2024 года в городе Баку. В предусмотренных протоколом изменениях в названии и тексте соглашения слова "министерство образования Азербайджанской Республики", "министерство образования и науки Республики Казахстан" и "о сотрудничестве в области образования" заменяются словами "министерство науки и образования Азербайджанской Республики", "министерство науки и высшего образования Республики Казахстан" и "о сотрудничестве в области науки и высшего образования". Наряду с этим, ряд статей соглашения представлен в новой редакции.

Также в протоколе закрепляется развитие сотрудничества между сторонами в сфере высшего образования Азербайджанской Республики и в сфере высшего и послевузовского образования Республики Казахстан на основе равенства и взаимной выгоды в соответствии с национальным законодательством государств. В рамках данного сотрудничества предусмотрен обмен студентами, профессорско-преподавательским составом, научными работниками на основе договоров между заинтересованными научными и высшими учебными заведениями сторон, взаимное участие студентов в различных конференциях и форумах, обмен периодическими изданиями, информацией о различных аспектах сферы образования, процедурах аттестации и аккредитации, ученых степенях и ученых званиях, процедурах признания документов.

Члены комитета Этибар Алиев, Джейхун Мамедов, Мушфиг Мамедли, Анар Искендеров, Агия Нахчыванлы, Пярвин Керимзаде рассказали о значении предлагаемых изменений с точки зрения укрепления сотрудничества в области науки и образования, обмена опытом, а также поделились мнениями о развитии образования в нашей стране, интеграционных процессах в тюркский мир. Заведующий сектором отдела социального законодательства Аппарата парламента Кямаля Азимова озвучила положительное заключение отдела о проекте.

В конце заседания законопроект был рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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