В Агдаме похоронены останки шехидов Первой Карабахской войны (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Останки шехидов, погибших в боях в Агдаме во время Первой Карабахской войны, захоронены в Аллее шехидов в поселке Гузанлы Агдамского района.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, останки Азизова Магеррама Исмаил оглу и Алиева Хикмета Зили оглу, числившихся пропавшими без вести 31 год, были обнаружены на территории освобожденного от армянской оккупации села Сарыджалы Агдамского района.

На похоронах присутствовали члены семей шехидов, представители правительства и общественности, жители района, ветераны, семьи шехидов и их боевые товарищи, представители СМИ.

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