В связи с контрабандой из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков задержаны два человека

БАКУ /Trend/ - Во время мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, проведенных Главным управлением по борьбе с наркотиками, в Астаринском районе были задержаны жители села Сым Хатаи Халыгов и Афшин Салаев.

Об этом в понедельник Trend сообщили в МВД Азербайджана.

Согласно информации, в автомобиле, которым управлял Халыгов, были обнаружены 61 килограмм марихуаны, обогащенной психотропными веществами, и 4 банковские карты, которые они использовали для незаконной деятельности. Было установлено, что задержанные в сговоре с гражданином Ирана, личность которого выясняется следствием, организовали контрабанду наркотиков в Азербайджан.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются.

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