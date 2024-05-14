В Азербайджане задержаны наркокурьеры, перевозившие 14 кг марихуаны

БАКУ /Trend/ - В Ярдымлы задержаны наркокурьеры, у которых обнаружено и изъято 14 килограммов марихуаны.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространила Лянкяранская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в результате проведенных сотрудниками отделения полиции Ярдымлинского района мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков были задержаны Самид Мамедов и ранее судимый Нурали Мамедов.

"В автомобиле марки "Opel", в котором они находились, было обнаружено 14 килограммов марихуаны.

Установлено, что задержанные приобрели марихуану у наркоторговца, проживающего в Иране, личность которого устанавливается следствием. Они планировали доставить наркотики в определенные места на территории Азербайджана.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по данному делу продолжаются", - говорится в сообщении.

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