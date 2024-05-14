В Азербайджане расширен перечень получателей студенческих кредитов на образование

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в "Порядок предоставления образовательных студенческих кредитов из средств Фонда студенческих образовательных кредитов".

Как сообщает во вторник Trend, решение об этом подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно постановлению расширяется круг студентов, имеющих право на использование социальных студенческих образовательных кредитов с первого семестра (полугодия) первого учебного года обучения:

- лица, получающие трудовую пенсию по причине утраты кормильца;

- лица, получающие социальное пособие по причине утраты кормильца;

- лица, один из родителей которых признан инвалидом из-за нарушения функций организма на 81-100 процентов, другой родитель, являющийся инвалидом из-за нарушения функций организма на 81-100 процентов или получающий стипендию Президента Азербайджанской Республики за уход за лицами, признанными инвалидами в возрасте до 18 лет;

- лица, один из родителей которых отбывает наказание в виде лишения свободы на определенный срок, пожизненного лишения свободы или ограничения свободы, в то время как другой родитель относится к любой из категорий, упомянутых в настоящем Порядке.

Согласно решению, применение предусмотренных настоящим Порядком льгот при возврате студенческих образовательных кредитов осуществляется через электронную систему в следующем порядке:

- ответственное лицо образовательного учреждения подтверждает усиленной электронной подписью информацию о среднем балле успеваемости (промежуточном оценочном балле по отношению к обучающимся в профессиональных учебных заведениях), внесенную заемщиком в электронную систему по всем учебным семестрам (полугодиям) в течение нормативного периода обучения;

- фонд, рассмотрев информацию, полученную через электронную систему, в течение 3 (трех) рабочих дней принимает решение о применении предусмотренной настоящим Порядком льготы. В день принятия данного решения оно переносится в электронную систему и размещается в "личном кабинете" студента;

- после получения информации, указанной в настоящем Порядке, уполномоченным банком через электронную систему, в течение 3 (трех) рабочих дней в кредитный договор, заключенный с заемщиком, вносятся соответствующие изменения, и эти изменения переносятся в электронную систему.

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