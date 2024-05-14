Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку начался съезд Азербайджанского национального форума НПО (ФОТО)

Общество Материалы 14 мая 2024 11:15 (UTC +04:00)
В Баку начался съезд Азербайджанского национального форума НПО (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку с сегодняшнего дня проходит X съезд Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО).

Как сообщает во вторник Trend, на съезде будут внесены изменения в устав и упразднен пост "президента Азербайджанского национального форума НПО".

Руководство форумом будет осуществлять председатель совета директоров, который будет сформирован во время съезда. Совет директоров форума будет состоять из 5 человек.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

В Баку начался съезд Азербайджанского национального форума НПО (ФОТО)
В Баку начался съезд Азербайджанского национального форума НПО (ФОТО)
В Баку начался съезд Азербайджанского национального форума НПО (ФОТО)
В Баку начался съезд Азербайджанского национального форума НПО (ФОТО)
В Баку начался съезд Азербайджанского национального форума НПО (ФОТО)
В Баку начался съезд Азербайджанского национального форума НПО (ФОТО)
В Баку начался съезд Азербайджанского национального форума НПО (ФОТО)
В Баку начался съезд Азербайджанского национального форума НПО (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости