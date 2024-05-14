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Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)

Общество Материалы 14 мая 2024 16:21 (UTC +04:00)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся X съезд Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО).

Как сообщает во вторник Trend, в начале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн.

На съезде были внесены изменения в устав, упразднен пост президента форума, основные полномочия переданы правлению, срок полномочий членов правления увеличен с 4 до 5 лет. На съезде был полностью распущен прежний состав и сформирован новый, впервые за последние 15 лет сменилось руководящее лицо структуры. Создан Совет правления в составе 5 человек.

На пост председателя правления был избран глава Общественного объединения "Правовой анализ и исследования" Рамиль Искендерли. Он имеет почти 25-летний опыт работы в сфере НПО, является профессиональным юристом, окончил различные программы по праву в престижных университетах США, Великобритании, Германии. Рамиль Искендерли известен своим активным участием в международных мероприятиях в зарубежных странах. С июля 2023 года является председателем Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана. Автор ряда научных статей в области международного права и прав человека.

Состав правления сформирован из нижеприведенных лиц.

Парвана Велиева - исполнительный директор Общественного объединения "Служба во имя здоровья".

Велиева - выпускница Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, являлась президентским стипендиатом. Много лет работает в сфере НПО, имеет опыт активного сотрудничества с ООН, ОБСЕ, ВОЗ и другими международными организациями.

С 2021 года является членом правления Европейской коалиции по борьбе с туберкулезом. Соучредитель коалиции Environmental Protection First (EPF), которая с лета 2023 года начала деятельность против экологических последствий горнодобывающей промышленности Армении. В феврале 2024 года была назначена членом Организационного комитета COP29.

Азер Аллахверанов - председатель Общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив".

На протяжении более 30 лет работает в сфере НПО. Работал в Союзе молодежи Азербайджана, благотворительном фонде для детей и молодежи.

Отличается широким спектром международной деятельности в области миграции. С 2021 года является членом наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

С 2023 года является председателем редакционного совета журнала "İNJURİA". Автор десятков научных статей, напечатанных в зарубежных научных журналах на социально-гуманитарную, в том числе миграционную тематику.

Награжден "Tərəqqi" и другими медалями.

Хатира Велиева - председатель "Общественного объединения" Поддержка вынужденных переселенцев - "Ханкенди".

На протяжении многих лет работает в секторе НПО. Была представлена в Общественном совете при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Знает армянский язык.

Заур Ибрагимли - председатель "Общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Приоритет".

Он более 25 лет работает в секторе НПО. Был вице-президентом Фонда конституционных исследований. Имеет богатый опыт работы с международными организациями. Является профессиональным инструктором по общественному участию, в сфере борьбы с коррупцией и по ряду других направлений. С 2021 года является членом наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций. Автор ряда научных статей в зарубежных изданиях.

Выступивший на съезде заведующий сектором работы с неправительственными организациями отдела по работе и коммуникациям с НПО Администрации Президента Турал Алиев пожелал успехов в работе сформированному голосованием членов съезда правлению.

Он отметил, что Азербайджанский Национальный форум НПО вступает в этап реформ. "Одно поколение передает эстафету другому. Это свидетельствует об образцовых общественных ценностях, сформировавшихся в гражданском обществе Азербайджана, зрелой культуре. Изменения системного характера, внесенные в устав форума, свидетельствуют о переходе учреждения к гибкой модели управления, соответствующей требованиям современности. Мы надеемся увидеть положительные практические результаты этого в ближайшем будущем», - сказал Турал Алиев.

Он также отметил, что в предстоящий период реформы в секторе НПО будут углубляться. Эти реформы еще больше расширят поле для развития, прозрачной и подотчетной деятельности НПО.

Исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева поблагодарила Рауфа Зейни за тесное сотрудничество с Агентством в период его деятельности и вручила диплом. Она также пожелала успехов новому составу правления.

Председатель правления Азербайджанского Национального форума НПО Рамиль Искендерли поблагодарил членов съезда за оказанное доверие и сказал, что будут приложены все усилия, чтобы его оправдать.

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Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)
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