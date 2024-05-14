Рамиль Искендерли избран новым главой Азербайджанского Национального форума НПО (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся X съезд Азербайджанского национального форума неправительственных организаций (НПО).

Как сообщает во вторник Trend, в начале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн.

На съезде были внесены изменения в устав, упразднен пост президента форума, основные полномочия переданы правлению, срок полномочий членов правления увеличен с 4 до 5 лет. На съезде был полностью распущен прежний состав и сформирован новый, впервые за последние 15 лет сменилось руководящее лицо структуры. Создан Совет правления в составе 5 человек.

На пост председателя правления был избран глава Общественного объединения "Правовой анализ и исследования" Рамиль Искендерли. Он имеет почти 25-летний опыт работы в сфере НПО, является профессиональным юристом, окончил различные программы по праву в престижных университетах США, Великобритании, Германии. Рамиль Искендерли известен своим активным участием в международных мероприятиях в зарубежных странах. С июля 2023 года является председателем Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджана. Автор ряда научных статей в области международного права и прав человека.

Состав правления сформирован из нижеприведенных лиц.

Парвана Велиева - исполнительный директор Общественного объединения "Служба во имя здоровья".

Велиева - выпускница Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, являлась президентским стипендиатом. Много лет работает в сфере НПО, имеет опыт активного сотрудничества с ООН, ОБСЕ, ВОЗ и другими международными организациями.

С 2021 года является членом правления Европейской коалиции по борьбе с туберкулезом. Соучредитель коалиции Environmental Protection First (EPF), которая с лета 2023 года начала деятельность против экологических последствий горнодобывающей промышленности Армении. В феврале 2024 года была назначена членом Организационного комитета COP29.

Азер Аллахверанов - председатель Общественного объединения "Евразийская платформа миграционных инициатив".

На протяжении более 30 лет работает в сфере НПО. Работал в Союзе молодежи Азербайджана, благотворительном фонде для детей и молодежи.

Отличается широким спектром международной деятельности в области миграции. С 2021 года является членом наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана.

С 2023 года является председателем редакционного совета журнала "İNJURİA". Автор десятков научных статей, напечатанных в зарубежных научных журналах на социально-гуманитарную, в том числе миграционную тематику.

Награжден "Tərəqqi" и другими медалями.

Хатира Велиева - председатель "Общественного объединения" Поддержка вынужденных переселенцев - "Ханкенди".

На протяжении многих лет работает в секторе НПО. Была представлена в Общественном совете при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев. Знает армянский язык.

Заур Ибрагимли - председатель "Общественного объединения "Центр социально-экономических исследований "Приоритет".

Он более 25 лет работает в секторе НПО. Был вице-президентом Фонда конституционных исследований. Имеет богатый опыт работы с международными организациями. Является профессиональным инструктором по общественному участию, в сфере борьбы с коррупцией и по ряду других направлений. С 2021 года является членом наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций. Автор ряда научных статей в зарубежных изданиях.

Выступивший на съезде заведующий сектором работы с неправительственными организациями отдела по работе и коммуникациям с НПО Администрации Президента Турал Алиев пожелал успехов в работе сформированному голосованием членов съезда правлению.

Он отметил, что Азербайджанский Национальный форум НПО вступает в этап реформ. "Одно поколение передает эстафету другому. Это свидетельствует об образцовых общественных ценностях, сформировавшихся в гражданском обществе Азербайджана, зрелой культуре. Изменения системного характера, внесенные в устав форума, свидетельствуют о переходе учреждения к гибкой модели управления, соответствующей требованиям современности. Мы надеемся увидеть положительные практические результаты этого в ближайшем будущем», - сказал Турал Алиев.

Он также отметил, что в предстоящий период реформы в секторе НПО будут углубляться. Эти реформы еще больше расширят поле для развития, прозрачной и подотчетной деятельности НПО.

Исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева поблагодарила Рауфа Зейни за тесное сотрудничество с Агентством в период его деятельности и вручила диплом. Она также пожелала успехов новому составу правления.

Председатель правления Азербайджанского Национального форума НПО Рамиль Искендерли поблагодарил членов съезда за оказанное доверие и сказал, что будут приложены все усилия, чтобы его оправдать.

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