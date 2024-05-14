Очередная группа переселенцев прибыла в город Шуша (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Город Шуша продолжает приветствовать своих исконных жителей. Очередная группа переселенцев, отправленная утром во вторник из Гарадагского района города Баку, прибыла в город Шуша.

Как сообщает Trend, в родной край вернулись еще 38 семей – 136 жителей города Шуша. Группа переселенцев состоит из семей, ранее временно расселенных в общежитиях, санаториях, бывших пионерских лагерях, недостроенных и административных зданиях в различных частях республики.

Прибывшие в Шушу семьи были тепло встречены, они испытали радость воссоединения с родным краем.

Таким образом, в городе Шуша обеспечено постоянное проживание 58 семей – 224 человека.

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