Компания bp о завершении проекта STEAM по обучению школьников навыкам бизнеса

БАКУ /Trend/- Компания bp от имени своих партнеров по проектам в Азербайджане объявила об успешном завершении образовательного проекта STEAM для местных школ, направленного на развитие у старшеклассников навыков предпринимательства, передает во вторник Trend с мероприятия.

Общая стоимость этого 12-месячного проекта составила 74 450 манатов (43 800 долларов США).

Проект был реализован Общественным объединением Азербайджана - Junior Achievement.

Проект включал в себя разработку учебных материалов по основным принципам бизнеса и предпринимательства для 8-9 классов школ.

Кроме того, в рамках образовательной программы было подготовлено пособие для учителей.



В рамках проекта около 34 учителей со всего Азербайджана прошли обучение в качестве тренеров (коучей), а далее они смогли уже сами обучить около 600 преподавателей STEAM по всей стране. Программы обучения включали такие темы, как развитие предпринимательского мышления и навыков, разработка бизнес-моделей, генерация бизнес-идей, изучение социального предпринимательства, финансовая грамотность, творческое мышление и решение проблем.

Прошедшие обучение преподаватели провели занятия и другие учебные мероприятия примерно с 8000 учениками в 150 школах STEAM в 51 районе страны.

Кроме того, посредством интерактивных занятий студенты были обучены разработке бизнес-планов, анализу рынков и выявлению возможностей для бизнеса.

Выступая на мероприятии по случаю завершения проекта, вице-президент bp по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли отметил, что проект направлен на то, чтобы начать знакомить школьников с основами и базовыми знаниями современного и инновационного предпринимательства.

"Речь также идет о том, чтобы начать укреплять в них уверенность в их способности возглавлять изменения и инновации, генерировать идеи и находить практические способы их реализации. Это навыки, которые понадобятся каждому студенту в быстро меняющемся мире, чтобы выбрать карьерный путь и построить свое будущее. Мы надеемся, что учителям, прошедшим обучение в рамках проекта, удастся сформировать у своих учеников уверенность, необходимую для постановки будущих карьерных целей, и решимость достичь этих целей", - добавил он.

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