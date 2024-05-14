В Ханкенди состоялось очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание рабочей группы по транспорту, связи и высоким технологиям, действующей при межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, состоялось в Ханкенди.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании была заслушана информация соответствующих структур о проделанной работе по выполнению поставленных задач по транспортной инфраструктуре и коммуникациям в "I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", была обсуждена текущая ситуация с реализацией проектов, возникающие трудности и пути их решения.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана, руководитель рабочей группы Рахман Гумматов, выступая, отметил, что в соответствии с Госпрограммой продолжается реализация таких стратегических проектов, как восстановление и строительство автомобильных и железных дорог, новых аэропортов и телекоммуникационных сетей.

Р.Гумматов отметил, что в настоящее время общий прогресс по выполнению работ по строительству аэропорта Лачин составляет 65 процентов, а также в соответствии с графиком ведется строительство автомобильных дорог общей протяженностью 2500 километров по 26 проектам.

По его словам, продолжаются работы по строительству железнодорожных линий Барда-Агдам (47,1 км) и Горадиз-Агбенд (110,4 км). Физический прогресс, достигнутый по проектам, составляет 92,5 и 52 процента соответственно. Наряду с этим, в настоящее время ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации железнодорожной линии Агдам-Ханкенди.

Было отмечено, что в связи с возвращением населения на освобожденные от оккупации территории, восстановительно-строительными работами, а также организацией Азербайджанским агентством наземного транспорта поездок в дополнение к существующим маршрутам, и в соответствии со спросом, ведутся работы по открытию автобусных маршрутов по новым направлениям. В целях расширения туристических поездок в Карабах посредством портала "Yolumuz Qarabağa" гражданам предоставлена возможность на личных легковых автомобилях посетить город Шуша, поселок Суговушан и город Лачин.

Было отмечено, что в соответствии с генеральным планом города Лачин в целях организации услуг внутригородского общественного транспорта разработан транспортный план, работа по городу Шуша продолжается.

Наряду с этим, на основе проведенного анализа был подготовлен проект транспортного плана города Ханкенди. В транспортном плане отражены предусмотренные внутригородские маршрутные линии и схема маршрутов, количество и расположение автобусных остановок, междугородная маршрутная сеть и маршруты, а также планируемые работы и предложения по созданию автовокзала и автобусного депо в городе Ханкенди.

На заседании были широко обсуждены вопросы строительства необходимой дорожно-транспортной инфраструктуры, организации общественного транспорта, пассажирских и телекоммуникационных услуг, существующие потребности и возможности на территориях, которые планируется заселить в ближайшее время, в том числе в городах Ходжалы и Ханкенди, поселке Кяркиджахан и селе Малыбейли.

Затем заместитель министра проинформировал о проделанной и запланированной работе в связи с радиотелевизионным вещанием, мобильной связью и фиксированной телекоммуникационной сетью на освобожденных территориях. Он отметил, что в настоящее время на территории осуществляется вещание 10 телевизионных и 7 радиопрограмм через восстановленные радиотелевизионные станции. Для организации услуг сотовой связи в общей сложности установлено 300 базовых станций. Телефонные и высокоскоростные интернет-услуги предоставляются в Шуше, Лачине, Физули, Зангилане, Ханкенди и других районах.

Заведующий сектором Администрации Президента Азербайджанской Республики Эльмир Велизаде, заместитель председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Аваз Годжаев, заместитель председателя правления Азербайджанского агентства наземного транспорта Гейдар Рустамов, и.о. генерального директора ОО "Teleradio" Эльман Гасанов, и.о. генерального директора ООО "Aztelekom" Турал Пирвердиев и другие участники также выступили на заседании.

В выступлениях была подчеркнута важность инфраструктурных проектов, реализуемых в соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории", координация их реализации через Межведомственный центр соответствующими органами, постоянный контроль в связи с мерами по минной безопасности на территориях и предстоящие задачи, связанные с обеспечением занятости и другие важные вопросы.

На заседании были приняты соответствующие решения о совместных мерах с соответствующими структурами в связи со своевременным выполнением мероприятий, предусмотренных Государственной программой, и по другим вопросам.

В рамках визита был произведен осмотр внутренней дорожно-транспортной сети города Ханкенди, ознакомление с проводимыми работами по созданию телекоммуникационной сети и организации услуг связи в городе, внутренних дорожно-транспортных и коммуникационных сетей города Агдам, автомобильных дорог Барда–Агдам и Агдам–Аскеран–Ходжалы–Ханкенди–Шуша, строительство которых продолжается.

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