Задержаны 36 человек, пытавшихся нарушить госграницу Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Задержаны 36 человек, которые пытались нарушить государственную границу.

Как сообщили Trend во вторник в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана, 14 мая в 00:15 на служебной территории пограничной дивизии "Газах" Пограничных войск в результате бдительности пограничного наряда были задержаны 12 человек, из них 8 - несовершеннолетние, а в 02:10 на служебной территории пограничного отряда "Шамкир" - 24 человека, из которых 16 - несовершеннолетние, при попытке нарушить государственную границу из Грузии в направлении Азербайджана.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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